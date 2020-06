POL-W: W Raub in der Innenstadt von Wuppertal - Elberfeld

Polizei Wuppertal

Am vergangenen Samstag (06.06.2020), kam es in den frühen Morgenstunden (05:30 Uhr), am Wall in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raub. Ein bislang Unbekannter schlug einen 38-Jährigen mit einem stockartigen Gegenstand nieder. Dann stahl der Räuber seinem Opfer Telefon und Portemonnaie. Der 38-Jährige zog sich bei dem Schlag auf den Kopf eine Verletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Täter lief anschließend in Richtung Neumarktstraße weg. Der Mann ist circa 170 cm bis 175 cm groß, hat eine kräftige Statur und eine Glatze. Er ist circa 20 bis 25 Jahre alt und trug bei Tatausübung ein graues T-Shirt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

