POL-OH: Gleitschirmflieger in Baum

Am 07.05.2020, gegen 15.10 Uhr ereignete sich unterhalb des Pferdkopfes, Höhe Abtsroda ein Unglücksfall. Ein 55-jähriger Gleitschirmflieger, aus Eichenzell, wurde mit seinem Sportgerät von einer Windböe erfasst und flog in einen Baum. Der Mann konnte sich in etwa 20 m Höhe mit seinem Gleitschirm selbst sichern. Die Bergwacht Wasserkuppe konnte den Mann schließlich nach ca. 2 Stunden unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien. Auch die Feuerwehren Gersfeld, und Poppenhausen, sowie der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.

