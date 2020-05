POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (07.05.), gegen 07:50 Uhr, trat eine Fußgängerin (32 Jahre aus Bad Hersfeld) vom Gehweg aus auf die Fahrbahn der Straße "In den Giesen" vor der Liegenschaft einer dort ansässigen Firma. Ein 75-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Hersfeld konnte mit seinem Ford Fusion nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Frau. Diese wurde auf die Motorhaube geschleudert und erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Verkehrsunfall Sachschaden

Friedlos - Am Donnerstag (07.05.), gegen 10:55 Uhr, wollte eine 50-Jährige Dame aus Ludwigsau mit ihrem VW Golf in der Ortslage Friedlos auf den Parkplatz der dortigen Sparkasse abbiegen. Eine 84-Jährige VW Golffahrerin aus Ludwigsau erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Polizei Bad Hersfeld

