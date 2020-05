Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen von Audi A5 zerstochen

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen von Audi A5 zerstochen

Lauterbach - Unbekannte zerstachen am Samstag (02.05) die Reifen eines schwarzen Audi A5. Das Fahrzeug stand in der Karlstraße am dortigen Fahrbahnrand. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

