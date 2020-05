Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgängerin schwer verletzt

Fulda - Am Mittwoch (06.05.), kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 62-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Fulda befuhr die Straße "Am Waldschlößchen" aus Richtung Birkenallee kommend in Fahrtrichtung Wörthstraße. Zeitgleich beabsichtigte auf Höhe der Hausnummer 73 eine 53-jährige Fußgängerin aus Fulda die Straße zu überqueren. Sie trat, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Straße und wurde von dem heranfahrenden Mitsubishi angefahren. Die 53-jährige wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

