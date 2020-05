Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand - Versuchter Einbruch

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Zimmerbrand

Ausbach - Am gestrigen Dienstagabend (05.05.), gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand im Bereich der Landecker Straße. Nach jetzigem Stand entstand dieser innerhalb einer Küche. Der Hauseigentümer versuchte diesen zunächst selbst zu löschen, musste dann jedoch die Feuerwehr verständigen. Diese brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Bad Hersfeld - In der Zeit zwischen Dienstag (28.04.) und Dienstag (05.05.) versuchten Unbekannte, in eine Lagerhalle in der Leinweberstraße einzubrechen. Die Täter versuchten, eine Zugangstür aufzuhebeln, was augenscheinlich jedoch misslang. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell