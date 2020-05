Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Am Dienstag (05.05.), kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 60-jährige VW-T-Roc-Fahrerin aus Sinntal, ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer aus Fulda sowie eine 22-jährige VW-Polo-Fahrerin aus Gersfeld befuhren in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 27 aus Fahrtrichtung Rothemann kommend in Richtung Döllbach. Da die 60-jährige nicht genug Abstand zu einem vorausfahrenden PKW hielt, schaltete sich der automatische Bremsassistent des Fahrzeugs ein, sodass eine unerwartet starke Bremsung stattfand. Aufgrund des ungenügenden Sicherheitsabstandes des dahinterfahrenden Hyundai und des VW-Polo, fuhren alle drei Pkw aufeinander auf. Der 25-jährige sowie die 60-jährige wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

