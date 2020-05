Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 4 zwischen AS Friedewald und AS Bad Hersfeld Erstmeldung

Fulda (ots)

Gegen 18.40 Uhr kam es heute auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld, zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld, zu einem schweren Verkehrsunfall. Vermutlich kam es zwischen einem Motorrad und einem PKW zu einer Kollision in deren Folge der Motorradfahrer stürzte. Dabei zog sich der Kradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die BAB 4 ist in Fahrtrichtung Westen zur Zeit voll gesperrt. Näherere Einzelheiten zum Unfallgeschehen können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hubertus Kümpel PvD

