POL-OH: Warnmeldung: Angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Hosenfeld unterwegs

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Hosenfeld - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, klingelte es am Sonntagnachmittag (03.05.) bei einer lebensälteren Dame in der Gemeinde Hosenfeld an der Haustür. Vor ihr: Zwei angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, mit Mundschutz und Schutzanzug bekleidet. Unter dem Vorwand einen Corona-Test durchführen zu müssen, versuchte das kriminelle Duo von der Geschädigten Bargeld zu erbeuten. Jedoch vergebens: Die Dame verweigerte den Test und verwehrte ihnen den Zutritt zu ihrer Wohnung. Darauf entfernten sich die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, in unbekannte Richtung.

Beide Tatverdächtigen sind zwischen 30 und 40 Jahre alt und sprachen hochdeutsch. Beide waren mit weißen Schutzanzügen, Mund-Nasen-Schutz und Schutzhandschuhen bekleidet. Der Mann war circa 1,75 bis 1,80 Meter, die Frau circa 1,65 Meter groß.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten! - Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter dem Notruf 110 an!

