POL-OH: PKW-Fahrerin Höhe Loheland schwer verletzt

Dirlos (ots)

Am Dienstag, 05.05.2020, um 15:21 Uhr ereignete sich auf Landesstraße 3377 zwischen Dirlos und Dassen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 73-jährige Opel Meriva Fahrerin aus Ebersburg schwer verletzt wurde. Die Opel-Fahrerin fuhr laut Zeugenaussagen von Dirlos in Richtung Dassen und kam immer mal wieder nach links über die Mittellinie. Ca. 200 Meter nach Ortsausgang Dirlos kam sie dann aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Fulda transportiert. Am Fahrzeug und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 EUR.

