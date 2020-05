POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallfluchten - Wer kann Hinweise geben?

Rotenburg - Am Dienstag (05.05.), in der Zeit von 16:45 Uhr bis 16:50 Uhr, parkte eine Rotenburger Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug, einen VW-Sharan in blau, auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums im Waldweg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß rückwärts an den geparkten Pkw. Der Schaden beträgt rund 350 Euro. Der männliche Verursacher stieg aus, schaute sich den Schaden an und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sohn der Geschädigten der sich zu dieser Zeit im Fahrzeug befand gab an, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Opel handelt. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 06623-937-0.

Wildeck-Obersuhl - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (05.05.), zwischen 09:50 Uhr und 10:10 Uhr, die Eisenacher Straße. Hier fuhr er gegen den linken Außenspiegel eines parkenden Pkw Kia-Picanto, blau aus Gerstungen. Der entstandene Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 06623-937-0.

