Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Bad Hersfeld - Am Dienstagmorgen (05.05.), gegen 10:00 Uhr, parkte eine 78-jährige Fahrerin eines Kia Venga aus Bad Hersfeld am Markt gegenüber der Schwanen-Apotheke. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw - Kratzspuren am vorderen Kotflügel - und entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Schaden von circa 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell