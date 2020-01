Polizei Münster

POL-MS: Im Auo zurückgelassene Wertsachen locken Diebe an

Münster (ots)

In zwei Autos zurückgelassene Wertsachen lockten am Dienstag (7.1.) Diebe an.

Zwischen 7.25 Uhr und 14.50 Uhr schugen die Täter an der Manfred-von-Richthofen-Straße die Seitenscheibe eines VW ein. Sie griffen sich eine Geldbösre, die zwischen den Vordersitzen lag.

Am Heidhordweg war im Zeitraum von 14.15 Uhr 14.45 Uhr ein Mazda das Ziel der Diebe. Hier fischten die Täter, nachdem diese eine Scheibe eingeschlagen hatten, eine Handtasche aus dem Innenraum.

In beiden Fällen erbeuteten die Diebe Bargeld, Ausweise und Bankkarten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

