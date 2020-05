POL-OH: Unfallmeldungen - Unfallzeugen gesucht

Polizeipräsidium Osthessen

Hausecke durch Lkw beschädigt - Verursacher flüchtig: Polizei sucht Unfallzeugen

Frischborn - Am Montag (04.05.), in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15.00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lkw mit Sattelauflieger die Mittelgasse in Frischborn. Hierbei touchierte er vermutlich mit der rechten Fahrzeugseite eine nahe an der Fahrbahn befindliche Hausecke. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass der Fahrer des vermutlich ausländischen Lkws anhielt, ausstieg und nach seinem Fahrzeug schaute. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Ebenfalls durch Zeugen konnte beobachtet werden, das hinter diesem Lkw ein unbeteiligter weißer Kastenwagen fuhr. Eventuell könnte der Fahrer oder die Fahrerin des Kastenwagens Angaben zur Sache machen, oder sogar das Kennzeichen angeben.

Um Sachdienliche Hinweise bittet die Polizeistation Lauterbach, Tel.: 06641/971-0.

