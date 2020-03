POL-DN: Geld mit gestohlener Karte abgehoben

Polizei Düren

Zeugen hielten am Freitagnachmittag einen Verdächtigen fest, dessen Mittäter gelang die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise zur Unterstützung der Ermittlungen.

Am Freitag kurz nach 15:00 Uhr hielt sich ein 35 Jahre alter Tourist im Bahnhofsgebäude auf. Auf seinem Mobiltelefon erhielt er zu dieser Zeit die Meldung, dass soeben mit seiner Kreditkarte an einem Geldautomaten mehrfach Gelb abgehoben worden sei. Der Mann hielt in seiner Umgebung Ausschau nach einem Geldautomaten und fand einen solchen in der Eingangshalle des Bahnhofsgebäudes. Ein Unbekannter stand an diesem Automaten, und als der Mann die Kreditkarte aus dem Gerät entnahm identifizierte der Tourist die Karte ganz eindeutig als seine eigene. Der 35-Jährige sprach den Unbekannten daraufhin an und forderte die Übergabe der Bankkarte. Der Fremde rannte daraufhin sofort los, verfolgt von dem Geschädigten, der lauthals um Hilfe schrie und die Umstehenden dazu aufforderte, den Flüchtenden festzuhalten.

Gemeinsam mit einem weiteren Mann lief der Verdächtige über die Bahnsteige davon, bis zwei Zeugen in das Geschehen eingriffen und einen der Flüchtenden festhielten. Es handelte sich um einen 29 Jahre alten Mann aus Köln, den die hinzugerufenen Polizisten kurz darauf im Empfang nahmen. Bei ihm wurde das Portemonnaie des 35-jährigen Touristen aufgefunden, das abgehobene Bargeld fehlte allerdings.

Möglicherweise führte der flüchtige Mittäter die Beute mit sich. Der Mann im Alter von geschätzten 25 bis 35 Jahren war etwa 1,70 m bis 1,75 m groß und von südländischen Erscheinungsbild. Er war bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer blau-weißen Wollmütze und konnte in Richtung Josef-Schregel-Straße davonlaufen.

Die Ermittlungen zum Mittäter dauern an. Hinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

