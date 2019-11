Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in Schulen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Einbrecher stiegen zur Nachtzeit an der Petristraße und der Herforder Straße in zwei Schulen ein. Offensichtlicht machten sie dabei keine Beute.

Um 06:30 Uhr am Dienstagmorgen bemerkte der Hausmeister den Einbruch in die Schule an der Petristraße. Nachdem das Gebäude Montagabend um 22:00 Uhr verschlossen wurde, brachen die Täter ein und durchsuchten die Räume und Schränke.

In der Nacht von Dienstag, 19:30 Uhr, auf Mittwoch stiegen Einbrecher an der Herforder Straße/ Jöllheide ebenfalls in ein Schulgebäude ein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell