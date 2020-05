Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall bei Haselstein - Zeuge gesucht

Fulda (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2020 gegen 10:00 Uhr ereignete sich auf der L 3258 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 42-jährige PKW-Fahrerin aus einem Ortsteil von Heringen/Werra befuhr mit ihrem PKW die L 3258 aus Richtung Haselstein kommend in Richtung Mittelaschenbach. Gegenüber der Einfahrt zur "Suhl" wollte sie nach links in den dortigen geteerten Wirtschaftsweg abbiegen. Sie verringerte die Geschwindigkeit. In diesem Moment wurde sie von einem dunklen PKW ordnungsgemäß überholt. Die 42-jährige war nach ihren Angaben so erschrocken, dass sie beim Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen dortigen Stein prallte. Wie es dazu kam, dass sie von der Fahrbahn abkam, konnte sich die Heringerin nicht erklären. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 6000,00EUR. Wenn ein Zeuge den Unfall beobachtet hat, möchte er sich bitte bei der Polizeistation Hünfeld, 06652-96580 melden. Falls der PKW-Führer des überholenden Fahrzeuges das Abkommen von der Fahrbahn beobachtet hat, möchte er sich bitte auch unter dieser Telefonnummer bei der Polizei melden.

(Berichterstatter: Quanz,POK - PSt. Hünfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell