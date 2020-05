Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch gescheitert

Fulda (ots)

Einbruch gescheitert

Poppenhausen - Im Ortsteil Abtsroda versuchten Unbekannte am Dienstag, zwischen 14:45 und 19 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Mühlengrund" einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben, sich über einen Balkon Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

