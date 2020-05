Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Illegale Müllentsorgung - Wer hat etwas gesehen?

Fulda

Illegale Müllentsorgung im Waldgebiet von Großenbach - Zeugen gesucht.

Hünfeld - In der vergangenen Woche (27.04-03.05) haben bisher unbekannte Täter ihren Müll im Waldgebiet von Großenbach entsorgt. Bei dem abgelagerten Müll handelt es sich um die "Abrissarbeiten" einer Gartenhütte, einem Gartenteich, Aussenhölzer, Betonplatten, Sichtschutzzaun sowie kalkkieshaltiger Erdaushub. Offensichtlich hat der Verursacher seinen Garten neugestaltet und anschließend den Müll an drei verschiedenen Ablageorten in dem Waldgebiet nahe dem Stadtteil Großenbach verteilt.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Telefon- Nr. 06652/9658-0 in Verbindung zu setzen.

