POL-OH: Unfallmeldungen

Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Maar - Am Mittwoch (06.05.), gegen 10:55 Uhr, befuhr eine 84-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem blauen VW Golf, eine Nebenstraße in Höhe des Friedhofs und wollte nach links auf die Landesstraße 3161 in Richtung Maar abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen 59-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem schwarzen Volvo XC 90 die Landesstraße aus Maar kommend in Richtung Wernges befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand.

Parkenden Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig

Lauterbach - Am Mittwoch (06.05.), in der Zeit von 14:40 Uhr bis 15.30 Uhr, hatte ein 52-jähriger Pkw-Fahrer seinen roten Renault Kadjar, auf dem Parkplatz des Eichhofkrankenhauses zum Parken abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Pkw Beschädigungen an der vorderen rechten Stoßstange aufwies. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein anderes Fahrzeug den Renault beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach, Tel.: 06641/971-0.

