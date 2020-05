Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 18.05.2020 kam es gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Wollstraße/Bliesstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Eine 21-jährige Autofahrerin war mit ihrem PKW auf der Bliesstraße in Richtung Bayreuther Straße unterwegs. Der 63-jährige Ludwigshafener auf seinem Motorrad war auf der Wollstraße in Richtung Oggersheim unterwegs. An der Kreuzung Wollstraße/Bliesstraße missachtetet die PKW-Fahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden Motorradfahrers. Der Motorradfahrer wurde von seinem Motorrad geschleudert und wurde zwecks weiterer Abklärung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Dieses konnte er zwischenzeitlich wieder verlassen. Da die beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt und der Kreuzungsbereich gereinigt werden musste, war die Kreuzung für circa eine Stunde gesperrt.

