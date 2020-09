Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Polizei erwischt drei Tatverdächtige bei Diebstahl

Erwitte (ots)

Aufgrund von einem Zeugenhinweis konnte die Polizei am Sonntag (13. September), um kurz nach 19 Uhr, an einem Firmengelände am Hüchtenweg drei Männer aus Lippstadt im Alter von 41 bis 52 Jahren antreffen. Während sich einer von ihnen auf dem Gelände befand und Diebesgut (u.a. Gasflasche, Kabeltrommel, Grill) an einen zweiten Tatverdächtigen, der außerhalb der Umzäunung stand, weitergab, wartete der dritte Mann in einem geparkten Auto in der Nähe. Das Diebesgut wurde an einen Berechtigten wieder ausgehändigt und eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt. (reh)

