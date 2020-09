Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Viele Farbschmierereien an Autos und Häusern (Nachtrag)

Lippstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei junge Männer bei Farbschmierereien in der Rosenstraße in Eickelborn beobachtet (Pressemeldung vom 13. September). Hierauf konnten ein 18-jähriger Lippstädter und 15-Jähriger aus Wadersloh ermittelt werden. Bislang wurden 31 Anzeigen wegen Sachbeschädigungen im Bereich Eickelbornstraße / Am Wäldchen / Rosenstraße bei der Polizei angezeigt. Vornehmlich wurden geparkte Autos und Hauswände mit weißer Farbe besprüht. Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell