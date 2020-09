Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Vorfahrt missachtet - Radfahrerin leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Eine 13-jährige Radfahrerin aus Lippstadt befuhr am gestrigen Samstagabend (12.09.), gegen 17.30 Uhr, die Landwehrstraße in Fahrtrichtung Margeretenweg. Zur gleichen Zeit näherte sich eine 18-jährige Kradfahrerin aus Lippstadt auf dem Margaretenweg der Einmündung Landwehrstraße. Ohne auf die vorfahrtberechtigte Frau mit dem Krad zu achten und ohne am Stop-Zeichen zu halten, bog die Radlerin unvermittelt in den Margaretenweg ein. Die Kradfahrerin versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad zu verhindern. Dieses gelang jedoch nicht. Das 13-jährige Mädchen wurde bei der Kollision mit dem Krad leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kradfahrerin blieb unverletzt. (hn)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

