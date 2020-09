Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Verkehrsunfall mit Personenschaden - entgegenkommenden Pkw nicht gesehen

Erwitte (ots)

Am Samstagabend (12.09.), gegen 23.00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Menden mit seinem Pkw die Soester Straße (B1) von Erwitte in Richtung Soest. An der Einmündung zum Autobahnzubringer beabsichtigte er nach links auf den Zubringer abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 47-jährigen Frau aus Erwitte, die mit ihrem Auto von Soest in Richtung Erwitte unterwegs war und an der Einmündung geradeaus fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei der Mann aus Menden und seine 24-jährige Beifahrerin aus Menden leicht verletzt wurden. Die Frau aus Erwitte musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe eines 5-stelligen Eurobetrages.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter Telefon 02941-9100-2634 oder die Polizei in Soest unter Telefon 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell