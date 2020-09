Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Straßenraub - Mann mit Golfschläger verletzt

Lippstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag (12.09.), gegen 04.30 Uhr, kam es am Bahnhofsvorplatz in Lippstadt zu einem Straßenraub. Ein 45-jähriger Mann aus Werne wurde von zwei tatverdächtigen Personen in bedrohlicher Weise angesprochen und zur Herausgabe von Zigaretten und Geld aufgefordert. Um die Forderung zu unterstreichen, hatte dann einer der Täter mit einem mitgeführten Golfschläger dem Mann aus Werne gegen das Schienbein geschlagen und dabei leicht verletzt. Die beiden Täter flüchteten mit einem erbeuteten zweistelligen Eurobetrag und einem Päckchen Tabak in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter mit dem Golfschläger, den er immer noch mitführte, gefasst werden. Bei ihm wurde auch das zuvor erbeutete Päckchen Tabak gefunden. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde er zunächst vorläufig festgenommen und eine Blutprobe bei ihm entnommen. Das geraubte Bargeld konnte nicht gefunden werden.

Von dem zweiten Täter fehlt bislang jede Spur. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 45 - 55 Jahre alt - ca. 175 cm groß - kräftige Statur - Haarkranz, kurze, blonde Haare - kurze Jeans - russischer Akzent

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei in Lippstadt unter Telefon 02941-9100-2634 oder die Polizei in Soest unter Telefon 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

