Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Tresore geknackt

Warstein (ots)

Gleich in zwei Firmen ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Enkerbruch zu Einbrüchen gekommen. Unbekannte Täter hatten sich Zutritt zu den Räumen verschafft und dort zwei Tresore aufgeschnitten. Wie die Täter in die Gebäude gelangen konnten, ist ungeklärt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

