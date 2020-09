Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Bergede - Motorradfahrer schwer verletzt

Soest (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag, gegen 15:05 Uhr, ein 59-jähriger Motorradfahrer. Ein 67-jähriger Soester fuhr mit seinem Dacia auf der Deckmannstraße in Richtung L 856. An der Kreuzung zur Niederbergheimer Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Den entgegenkommenden Motorradfahrer sah er dabei zu spät. Trotz eines Bremsmanövers kam es zum Zusammenstoß. Der 59-Jährige Warendorfer stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 7000 Euro. (wo)

