Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Wohnungseinbrüche

Northeim (ots)

1.) Northeim, OT Hammenstedt, Am Mühlenberg

Fr., 17. Jan. 2020, zw. 07.20 und 18.00 Uhr

NORTHEIM (ri) Unbekannte Täter hebeln ein rückwärtiges Kellerfenster auf und gelangen so in das Einfamilienhaus. Das gesamte Haus wird durchsucht und neben einer Stepp- und einer Herrenjacke noch Schmuck in unbekannter Höhe entwendet.

2.) Nörten-Hardenberg, OT Elverse, Nörtener Straße

Fr., 17. Jan. 2020, zw. 19.20 und 19.25 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (ri) Unbekannte Täter öffnen gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses, durchsuchen die Wohnräume und diverse Schubladen nach Diebesgut. Der anwesende Hauseigentümer bemerkt einen Lichtschein - daraufhin flüchten die/der Täter unerkannt durch ein Fenster im Obergeschoss. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Wer Hinweise zu auffälligen Personen / Fahrzeugen in Tatortnähe geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Tel-Nr. 05551 / 70050 zu melden.

