Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht, Bad Bergzabern, Friedrich-Ebert-Straße

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, den 26.12.2019 wurde im Zeitraum von 16:45 - 17:45 Uhr ein silberner VW-Golf mit SÜW-Kennzeichen an der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Er stand hinter einer Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße 42. Vermutlich hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die Beschädigung verursacht. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340, E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de

