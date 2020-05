Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: "rotes X" ist keine Handlungsempfehlung

etliche Fahrzeugführer ignorieren Fahrbahnsperrung auf der A5

Friedberg (ots)

Butzbach - A5: Zu Beginn der vergangenen Woche machten Bauarbeiten auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Butzbach und dem Gambacher Kreuzung die Sperrung eines Fahrstreifens erforderlich. Für Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Kassel leuchtete deutlich sichtbar ein "rotes X" auf den Verkehrszeichenbrücken des Verkehrsleitsystems auf. Dieses Zeichen ist alles andere als eine Handlungsempfehlung - leuchten die rot gekreuzten Schrägbalken auf, sind sie einer Ampel gleichgestellt und untersagen das Befahren des so markierten Fahrstreifens.

Ob es Unwissenheit, Termin- und damit Zeitdruck oder einfach nur Egoismus ist, was die 265 Fahrzeugführer am 04.05.2020 (Montag) antrieb, den durch das "rote X" gesperrten Fahrstreifen zu benutzen, ist den Mitarbeiter*innen der Polizeiautobahnstation in Butzbach nicht bekannt. Im Ergebnis ist es unsozial den anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber und gefährdete diejenigen, die eigentlich durch die Sperrung geschützt werden sollen: Die auf der Baustelle arbeitenden Menschen.

Die Polizisten dokumentierten die Verstöße mit einer Videokamera. In Kürze erwartet die Verkehrssünder ein Brief von der Bußgeldstelle des Regierungspräsidiums Kassel: 90 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg werden fällig. Bei einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sieht der Bußgeldkatalog 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot vor. Kommt es zu einem Unfall, erwarten den Betroffenen 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

