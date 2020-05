Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Unfallflucht scheitert zweimal + Parkplatzrempler beim EDEKA + Verkehrsdienst "blitzt" an Görbelheimer Mühle + Reifenstecher in Bad Nauheim +

Friedberg (ots)

--

Bad Vilbel: Unfallflucht mit Promille -

Gestern Abend (13.05.2020) scheiterten Fluchtversuche eines 20-jährigen Unfallfahrers, der in der Bergstraße vier Poller umgefahren hatte. Der in Offenbach lebende Sprinterfahrer war gegen 23.40 Uhr in Richtung Ritterstraße unterwegs. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Poller. Trotz gebrochener Achse fuhr er weiter, musste jedoch nach wenigen Metern aufgeben und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung Frankfurter Straße fort. Eine Streife der Vilbeler Polizei nahm den Crash-Piloten letztlich fest. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,52 Promille. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Polizeistation durchführte. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Offenbachers sicher. Die Schäden am Sprinter und an den Pollern schätzt die Polizei auf mindestens 11.000 Euro. Auf den 20-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht zu.

Florstadt - Nieder-Mockstadt: Parkplatzrempler am Edeka -

Auf rund 800 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße zurückließ. Auf dem Parkplatz stand am Montag (11.05.2020), zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr ein schwarzer Seat Leon. Vermutlich beim Öffnen der eigenen Fahrzeugtür stieß der Gesuchte diese gegen die Beifahrertür des Leons und ließ dort eine Delle zurück. Hinweise zu dem Unbekannten oder zu dessen Fahrzeug nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg-Bruchenbrücken: Speedkontrolle an der "Görbelheimer Mühle" -

Am Montag (11.05.2020) bauten Mitarbeiter*innen ihre Geschwindigkeitsmesstechnik auf der Landstraße 3351 in Höhe der "Görbelheimer Mühle" auf. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Im Zeitraum von 06.30 Uhr bis 11.00 Uhr passierten 233 Fahrzeuge die Geschwindigkeitskontrolle. 60 Fahrzeuglenker fuhren 10 bis 20 km/h zu schnell. Für sie werden zwischen 20 und 60 Euro Verwarnungsgeld fällig. Ein Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld von 70 Euro kommen auf sieben Schnellfahrer zu - sie wurden mit Geschwindigkeiten von 71 bis 75 km/h geblitzt. Ein einmonatiges Fahrverbot sowie Bußgeld und Punkte drohen drei Rasern. Die Fahrer der jeweils im Wetteraukreis zugelassen Fahrzeuge waren mit 82, 83 und 99 "Sachen" unterwegs.

Bad Nauheim: Reifen platt -

Unbekannte stachen in der Kurstraße alle vier Reifen eines SUV platt. Der graue Kia Sportage parkte von Mittwochabend (13.05.2020), gegen 19.30 Uhr bis Donnerstagmorgen (14.05.2020), gegen 05.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 55. Der Satz neue Pneus wird den Besitzer mindestens 500 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell