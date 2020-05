Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch in Brillengeschäft + Graffiti verunstalten Garage + Kennzeichen geklaut + Promilleunfall + Unfallfluchten in Büdingen, Rodenbach und Friedberg +

Florstadt - Nieder-Florstadt: Einbrecher erbeuten Sonnenbrillen -

Ein Brillengeschäft in der Willy-Brandt-Straße rückte heute Morgen (13.05.2020) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Gegen 03.35 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Laden und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Sonnenbrillen mitgehen. Zu den beiden Einbrechern kann von Zeugen nur eine vage Beschreibung abgegeben werden: Sie waren ca. 180 cm groß, dunkel angezogen und trugen Mützen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu den Dieben machen? Wem ist das Duo vor dem Einbruch oder im Anschluss auf der Flucht aufgefallen? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Graffiti gesprüht -

Unbekannte sprühten auf die Wand einer Garage in der Straße "Am Hang" verschiedene Graffiti auf. Im Zeitraum vom 10.05.2020, gegen 18.00 Uhr bis zum 11.05.2020, gegen 07.00 Uhr brachten die Täter mit schwarzer Sprühfarbe "NX" und "ZORO" sowie "FLY" in rot, grün und gelb auf. Hinweise zu den Sprayern oder zur Zuordnung der Schriften erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Altenstadt: Kennzeichen geklaut -

In der Hanauer Straße, auf dem Parkplatz am Bahnhof, schlugen am Dienstag Kennzeichendiebe zu. Zwischen 06.00 Uhr und 19.00 Uhr montierten sie von einem schwarzen SLK das vordere Kennzeichen BÜD-PZ 289 ab. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Kennzeichens nehmen die Ermittler der Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Karben-Peterweil: Unfall mit Promille -

Der Zusammenstoß mit einem in der Alten Heerstraße geparkten Nissan Micra entlarvte heute Morgen (13.05.2020) eine Promillefahrerin. Die 33-Jährige touchierte mit ihrem Golf gegen 02.00 Uhr den Kleinwagen. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten bemerkt ihre Alkoholfahne und ließen sie pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,91 Promille an. Auf die Frage nach ihrem Führerschein, räumte sie ein, derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Es folgte eine Blutentnahme auf der Vilbeler Wache. Im Anschluss durfte die Karbenerin die Dienststelle wieder verlassen. Auf sie kommen nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Büdingen: Nach Parkplatzrempler abgehauen -

Einen Schaden von rund 300 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer in der Berliner Straße an einem grauen Citroen Berlingo zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Flüchtige am Dienstag (12.05.2020), zwischen 10.00 Uhr und 13.45 Uhr beim Ein- oder Ausparken den an der Anhängerkupplung angebrachten Fahrradanhänger touchierte. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Friedberg: Nach Spiegelunfall abgehauen -

Ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden zu kümmern, machte sich ein Unfallfahrer in der Pfingstweide aus dem Staub. Vermutlich beim Vorbeifahren prallten die Spiegel aneinander. Die Polizei sucht Zeugen, die den Zusammenstoß mit dem geparkten schwarzen Peugeot 206 am Dienstag (12.05.2020), zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, in Höhe der Hausummer 14 beobachteten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Altenstadt-Rodenbach: Nach Zusammenstoß abgehauen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Höhenblick" bittet die Büdinger Polizei um Mithilfe. Sollte der flüchtige Unfallfahrer nicht ermittelt werden, bleibt sein Opfer auf einen rund 800 Euro teuren Blechschaden sitzen. Am Samstag (09.05.2020), gegen 12.00 Uhr entdeckte der Besitzer eines weißen Mercedes Sprinters einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange. Offensichtlich war ein Unbekannter gegen den Stoßfänger geprallt. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480.

