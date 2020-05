Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Brände in Bad-Nauheim und Butzbach + Kennzeichendiebe unterwegs + Unfall und Unfallfluchten - Einbruch scheitert - Motorrad gestohlen +

Friedberg (ots)

--

Butzbach - Nieder-Weisel: Kennzeichen verschwunden -

Auf dem Parkplatz am Landgrafenschloss schlugen am Ende der vergangenen Woche Kennzeichendiebe zu. Im Zeitraum von Donnerstag (07.05.2020), gegen 17.30 Uhr und Freitag (08.05.2020), gegen 07.00 Uhr, griffen sich die Diebe das hintere Kennzeichen eines orangefarbenen Mitsubishi Space Star. Wer kann Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes FB-F 2016 machen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Butzbach: August-Storch-Hütte brennt nieder / Polizei bittet um Mithilfe -

Am frühen Samstagmorgen (09.05.2020) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand am Schrenzerberg aus. Gegen 02.45 Uhr stand die August-Storch-Hütte, ein Holzpavillon, in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Pavillon vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge im Bereich der August-Storch-Hütte aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Butzbach - Kirch-Göns: Schleuderpartie auf der B3 -

Am Sonntagabend (10.05.2020) verlor ein 22-Jähriger auf der B3 die Kontrolle über seinen BMW und prallte mit einem Audi zusammen. Zwei Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Gegen 18.45 Uhr war der Butzbach in Richtung Gießen unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn geriet der BMW ins Schleudern und rutschte in den Gegenverkehr. Dort touchierte er den Audi eines 45-jährigen Butzbachers. Anschließend stieß der BMW noch mehrfach gegen die Leitplanken. Der Unfallfahrer klagte an der Unfallstelle über Hüftschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen ins Gießener Uniklinikum transportiert. Sein Unfallgegner im Audi zog sich offensichtlich ein Halswirbelschleudertrauma zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu der Schadenshöhe können momentan nicht gemacht werden.

Bad Vilbel: Kennzeichen gestohlen -

Am Sonntag (10.05.2020), im Zeitraum von 00.00 Uhr und 10.00 Uhr montierten Unbekannte beide Kennzeichen FB-GK 72 eines silberfarbenen Polos ab. Der VW parkte in der Gießener Straße, in Höhe der Hausnummer 19. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Bad Vilbel: Einbruch scheitert -

Wann genau Diebe auf Beute aus einem Einfamilienhaus in der Homburger Straße aus waren, ist derzeit nicht bekannt. Fest steht: sie schafften es nicht die Haustür aufzubrechen. Die Besitzer entdeckten die Hebelspuren am Freitagabend (08.05.2020). Der Einbruchversuch könnte auch schon mehrere Tage zurückliegen. Die Vilbeler Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher beobachtet? Wer kann sonst in diesem Zusammenhang Angaben zu Personen oder Fahrzeugen in der Homburger Straße machen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Touchiert und abgehauen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend (10.05.2020) in der Königsberger Straße bittet der Unfallfluchtermittler der Polizei Bad Vilbel um Mithilfe. Gegen 20.00 Uhr parkte ein schwarzer Audi Q5 in der Bahnstraße in Richtung Nidda am rechten Fahrbahnrand, kurz hinter der Kreuzung "Königsberger Straße". Beim Vorbeifahren streifte der flüchtige Unfallfahrer den hinteren Kotflügel der Fahrerseite des Audis und flüchtete. Zeugen beobachteten einen weißen Transporter bzw. Kleinbus. Die Reparatur des Schadens wird etwa 2.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen weißen Transporter nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Reichelsheim-Beienheim: Diebe stehlen Motorrad -

In der Nacht von Freitag (08.05.2020) auf Samstag (09.05.2020) erbeuteten Diebe in der Pfählergasse eine schwarze Kawasaki. Die "GPZ 305" mit der Zulassung FB - P 243 stand zwischen 21.00 Uhr und 07.00 Uhr in einem Carport. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der rund 1.000 Euro teuren Maschine nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: (006031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Nummernschilder gestohlen -

Unbekannte Diebe ließen beide Kennzeichen FB - ZD 92 eines weißen Clios mitgehen. Der Renault parkte am Freitag (08.05.2020), zwischen 07.50 Uhr und 12.50 Uhr auf dem Pendlerparkplatz des Bahnhofs. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Altenstadt-Oberau: Nach Zusammenstoß geflüchtet -

Einen Schaden von mindestens 3.000 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer vergangene Woche an einem in der Kochgasse geparkten Ford zurück. Der schwarze Fokus parkte in Höhe der Hausnummer 11. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unfallfahrer das linke Heck des Fords. Zeugen, die den Zusammenstoß in der Zeit von Mittwochnachmittag (06.05.2020), gegen 16.15 Uhr bis Donnerstagmorgen (07.05.2020), gegen 05.30 Uhr beobachteten oder sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06429) 6480 mit der Büdinger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Mehrfamilienhaus nach Wohnungsbrand unbewohnbar-

Am Samstagmorgen (09.05.2020) brannte in der Frankfurter Straße eine Dachwohnung. Gegen 05.00 Uhr alarmierte ein Zeitungszusteller die Rettungsleitstelle Die Bad Nauheimer Feuerwehr rückte aus und löschten die Flammen. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell