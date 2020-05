Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruchversuch scheitert + Rentnerin während des Einkaufs beklaut

Friedberg (ots)

>Büdingen: Einbruchversuch scheitert

Unbekannte versuchten am Donnerstagvormittag, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf dem Unteren Dohlberg" einzudringen. Dazu hebelten sie an einer dortigen Hauseingangstür. Diese hielt jedoch stand. Die Straftäter brachen ihr Vorhaben daraufhin offenbar ab.

Mögliche Zeugen, die am Donnerstagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkten, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg (06031/6010) in Verbindung zu setzen.

+++

>Bad Nauheim: Rentnerin während des Einkaufs beklaut

Die Geldbörse einer aus dem Kreis Gießen stammenden 68-Jährigen entwendete ein Unbekannter am Mittwochabend im "Kaufland" in Nieder-Mörlen. Die Dame hatte das Portmonee in einer Stofftasche in ihren Einkaufswagen gelegt. Offenbar in einer günstigen Gelegenheit griff der Dieb dann zu. Das Fehlen bemerkt die Geschädigte erst gegen 19 Uhr.

Hinweise zum Täter oder bezüglich des Verbleibs der Börse bitte an die Polizei Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

