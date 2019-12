Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Dieb nach Flucht gestellt

Mainz (ots)

Mittwoch, 18.12.19, 14:20 Uhr Nach einem Diebstahl in der Ludwigsstraße flüchtet ein Dieb durch die halbe Altstadt und kann durch zivile Einsatzkräfte festgenommen werden. Zuvor ist der 34-jährige Wohnsitzlose in einem Geschäft in der Ludwigsstraße dabei beobachtet worden, wie er mehrere Parfumpackungen entwendet und flüchtet. City-Detektive waren jedoch rechtzeitig alarmiert und haben die Verfolgung aufgenommen. Die Flucht verlief durch den Brand, über die Domplätze und endete letztendlich mit der Festnahme durch zivile Polizeibeamte in der Heugasse. Die gestohlenen Parfums hatte der Dieb zuvor weggeworfen. Bei seiner Durchsuchung finden die Beamten ein Teppichmesser. Aus diesem Grund wird ein Ermittlungsverfahren wegen eines "Diebstahls mit Waffen" gegen ihn eröffnet. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnet, mangels eines festen Wohnsitzes, die Vorführung vor einem Ermittlungsrichter für den heutigen Donnerstag an.

