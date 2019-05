Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand auf dem Gelände eines Schrotthändlers sorgt für schwarze Rauchwolke über Gerthe

Bochum (ots)

Am Montagmorgen kam es auf dem Gelände eines Schrotthändlers an der Daimlerstraße in Bochum Gerthe zu einem Brand. Verletzt wurde niemand.

Um 8.49 Uhr erreichte die Meldung über eine Schwarzes Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Schrotthändlers an der Daimlerstraße die Leitstelle der Feuerwehr. Tatsächlich war eine schwarze Rauchsäule selbst aus der Leitstelle an der Hauptfeuerwache am Himmel über Gerthe sichtbar.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache und der Innenstadtwache alarmiert. Als diese den Einsatzort erreichten, war die Lage glücklicherweise weniger dramatisch, als zunächst befürchtet. Auf dem Gelände des Schrotthändlers waren rund 5 Kubikmeter Elektroschrott. Die Flammen konnten mit einem Strahlrohr schnell abgelöscht werden. Anschließend wurde der Bereich mit Löschschaum abgedeckt.

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

