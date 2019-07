Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 41jähriger PKW-Führer aus Grefrath-Oedt in Nettetal-Lobberich die Robert-Kahrmann-Straße aus Richtung Burgstraße kommend in Richtung Düsseldorfer Straße. An der Einmündung Düsseldorfer Straße/ Robert-Kahrmann-Straße bog er nach rechts in die Düsseldorfer Straße ab. Dabei achtete er nicht auf einen 53jährigen Fahrradfahrer aus Lobberich, der die Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, versuchte durch eine Gefahrbremsung einem Zusammenstoß zu entgehen. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. /UR (807)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell