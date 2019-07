Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Am Sonntag gegen 12.25 Uhr befuhr ein 31jähriger Fahrradfahrer aus Krefeld in Grefrath-Oedt den Geh-Radweg der Tönisvorster Straße aus Richtung Oedt kommend in Richtung Kempen. In Höhe Graverdyk geriet er nach links auf den Grünstreifen, verriss den Lenker, geriet ins Straucheln und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Er trug keinen Fahrradhelm. /UR (806)

