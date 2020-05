POL-WE: + Oktavia in Büdingen zerkratzt + Schmierfinken beschädigen Sitzbankgruppe aus Holz +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Büdingen: "S" geritzt -

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließen Unbekannte im Lack eines weißen Skoda Oktavia zurück. Der Kombi mit Zulassung in Bremen (HB-Kennzeichen) parkte im Zeitraum vom 05.04.2020 bis zum 08.04.2020 in der Berliner Straße vor einem Mehrfamilienhaus. Die Täter ritzten ein "S" in das Blech der Fahrertür. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Büdingen: Sitzgruppe beschädigt -

Im Pferdsbacher Weg, auf dem Gelände der Werkstatt des Schottener Sozialen Dienstes, trieben am Wochenende Vandalen ihr Unwesen. Am Sonntag (10.05.2020) erstattet der Betreiber Anzeige wegen Sachbeschädigung. Unbekannte schnitzten mit einem Messer Schriftzüge ins Holz einer Sitzgruppe und beschmierten diese mit einem Edding. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 150 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die sich am Wochenende auf dem Gelände aufhielten, erbittet die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480.

