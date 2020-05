Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei sucht nach Ralf Schneider

Friedberg (ots)

Polizei sucht nach Ralf Schneider - Nidderau/Heldenbergen

(fg) Die Polizei im Main-Kinzig-Kreis sucht derzeit nach Ralf Schneider aus Heldenbergen. Der 53-Jährige ist seit dem 5. Mai verschwunden, nachdem er sich gegen 10 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Beethovenstraße von seiner Lebensgefährtin verabschiedete, um zu seiner Schwester nach Florstadt zu fahren. Seither fehlt von ihm jede Spur. Eine Absuche an allen bekannten Adressen verlief bislang erfolglos.

Der Vermisste ist von kräftiger Statur, etwa 1,84 Meter groß und hat kurze hellbraune Haare mit einer Halbglatze. Er trug zuletzt ein dunkles Sweatshirt mit Poloshirt darunter, eine schwarze Jeanshose sowie schwarze Schuhe. Er war mit seinem silbergrauen Mercedes CLK 200 unterwegs.

Der 53-Jährige könnte sich in Florstadt und Umgebung aufhalten.

Herr Schneider ist dringend auf medizinische Versorgung angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Herrn Schneider nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Ein Foto des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



