Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - E-Bikes entwendet

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, sind am Soester Marktplatz zwei Fahrräder entwendet worden. Die beiden E-Bikes der Marke Velode Ville, in den Farben Schwarz und Grau, waren mit einem Schloss vor dem Gebäude der Deutschen Bank abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder den Fahrrädern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell