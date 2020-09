Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Cappel - Radlerin übersehen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 06:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Beckumer Straße/Cappeler Stiftsallee zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Audi TT auf der Cappeler Stiftsallee in Richtung Beckumer Straße unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dazu stoppte er zunächst. Als er anfuhr übersah er eine von links kommende, 80-jährige Radfahrerin aus Lippstadt. Es kam zur Kollision bei der die Radlerin stürzte und verletzt wurde. Sie musste mit einem Krankenwagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1750,- EUR. (lü)

