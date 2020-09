Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Moped, Messer, Marihuana

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 15:50 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein Motorroller auf der Emdenstraße auf. Bei der Kontrolle gab der 18-jährige Fahrer aus Arnsberg an, dass sein Mofaroller etwa 80 km/h schnell sei. Als die Beamten seine Papiere forderten öffnete der junge Mann einen Hüftbeutel in dem ein Messer zu sehen war. Die Polizisten legten ihm darum kurzfristig Handschellen an, um ihn zu durchsuchen. Dabei fanden die ein Springmesser und ein Tütchen mit Marihuana. Einen Führerschein hatte der junge Arnsberger auch nicht. Die Handschellen wurden ihm daraufhin wieder abgenommen. Das Messer und das Tütchen Marihuana wurden sichergestellt. Der Roller wird durch einen Gutachter überprüft werden. Dazu rückte der Abschleppwagen eines Sicherstellungsunternehmens an. (lü)

