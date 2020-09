Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Portemonnaie gestohlen

Warstein (ots)

Am Mittwoch um 14:30 Uhr, wurde einer 32-jährigen Frau aus Warstein die Geldbörse entwendet. Sie war in einem Supermarkt an der Möhnestraße einkaufen. Ihre Börse war währenddessen im Einkaufswagen abgelegt. Sie bemerkte den Diebstahl, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Die Geldbörse sollte immer am Körper getragen werden. Im Einkaufswagen ist sie für Diebe einfach und ohne großen Aufwand erreichbar. Neben Bargeld waren auch Papiere und eine EC-Karte im Portemonnaie. Allein die Neubeschaffung von Papieren ist neben dem zeitlichen Aufwand, auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. "Schützen Sie ihr Eigentum und legen Sie ihr Portemonnaie auf keinen Fall in den Einkaufswagen." (lü)

