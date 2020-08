Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 4. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Radfahrer mit 2,21 Promille unterwegs

Montag, 03.08.2020, gegen 17:00 Uhr

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel kontrollierte am Montagnachmittag einen Radfahrer, der in Wolfenbüttel in der Reichsstraße mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Radfahrer war zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Zudem saß er eine weitere Person während der Fahrt auf dem Gepäckträger. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Radlers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Die Folgen waren eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

