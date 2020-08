Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 3. August 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Streitigkeiten zwischen zwei Familien führen zu Polizeieinsatz

Samstag, 01.08.2020, zirka 20:30 Uhr

Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, mehrere Mitglieder zweier Familien im Bessermerweg in Salzgitter in zunächst verbale Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten arteten dann offenbar auch in Körpverletzungs- und Beleidigungsdelikte aus. Bei Eintreffen der Polizei standen sich dann eine Vielzahl an Mitgliedern der jeweiligen Familie gegenüber. Diese beiden Gruppen konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte getrennt werden. Hierbei kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Es mussten fünf Personen in Gewahrsam genommen werden. Gegen mehrere Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen hierzu dauern an. Derzeit besteht kein Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang zur Clankriminalität.

