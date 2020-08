Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.08.2020

Peine (ots)

Präventionsveranstaltung der Polizei für Kinder und Jugendliche in der Peiner Südstadt

Unter dem Motto "Kinder&Polizei" gibt es am Dienstag, den 04.08.2020, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine Präventionsveranstaltung im Jugendzentrum Nr. 10 in der Peiner Südstadt. Die Polizeibeamten stehen für Fragen zur Verfügung, es kann gemalt, gebastelt oder auch ein Button mit Polizeilogo hergestellt werden. Zudem kann man sich über den Beruf eines Polizeibeamten/ einer Polizeibeamtin informieren. Die Veranstaltung wird vor den Türen des Jugendzentrums stattfinden und bietet unter Einhaltung der Corona-Regeln Platz für bis zu 50 Kinder und Jugendliche. Insbesondere soll durch die Veranstaltung das Vertrauen der Bewohner der Südstadt und der Polizei verbessert werden.

