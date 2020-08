Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.08.2020

Peine (ots)

Mehrere PKW durch Feuer zerstört

Am frühen Montagmorgen, gegen 00:20 Uhr, alarmierten mehrere Zeugen Polizei und Feuerwehr über einen PKW-Brand am Ortseingang Dungelbeck. Beim Eintreffen der Rettungskräfte in der Schmedenstedter Straße standen bereits mehrere PKW in Vollbrand.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude verhindert werden. Insgesamt sind 10 PKW durch das Feuer komplett zerstört worden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handeln.

Es werden Zeugen gesucht, welche gegen Mitternacht auffällige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können. Die Polizei Peine ist unter 05171/9990 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell