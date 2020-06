Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle mit Folgen

Hagen (ots)

Im Verlauf einer Streifenfahrt hatten die Polizeibeamten den richtigen Richer als sie am Samstag (20.06.2020) gegen 20.20 Uhr in der Seestraße in Hagen Hengstey einen Kradfahrer entdeckten und diesen im Anschluss kontrollierten. Nachdem der 19-jährige Fahrer sein Zweirad angehalten hatte musste er bei der weiteren Überprüfung eingestehen, dass er lediglich eine Prüfbescheinigung für eine Mofa habe und keinen Führerschein für das von ihm gefahrenen Kleinkraftrad. Den im Anschluss anstehenden Fußmarsch konnte der junge Mann nutzen um sich Gedanken über die auf ihn zukommende Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu machen.

